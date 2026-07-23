В ЕС признали сложность отказа от российского ядерного топлива

Официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила на брифинге 23 июля, что постепенный отказ от поставок из России заложен в план RePowerEU. Этот документ направлен на снижение зависимости Евросоюза от импорта российских ископаемых энергоносителей. Итконен подчеркнула: комиссия работает над этим вопросом, намерена ускорить процесс и уже разрабатывает конкретные шаги.
«Но ядерная энергетика — это нечто более сложное, чем все остальное. Вот почему требуется некоторое время, чтобы подготовить это предложение», — пояснила Итконен. По ее словам, «это займет некоторое время, но это предусмотрено».
Представитель ЕК также указала на зависимость ряда стран союза от российского ядерного топлива. Она сообщила, что сейчас «ведется работа по поиску других поставщиков».
Такой комментарий прозвучал в ответ на вопрос о решении властей Германии. В ФРГ одобрили франко-российский проект для завода компании Advanced Nuclear Fuels (дочернее предприятие французского концерна Framatome) в городе Линген в Нижней Саксонии. Речь идет о производстве шестигранных топливных сборок по российскому образцу в сотрудничестве с топливной компанией «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом».
Итконен при этом напомнила: «Росатом» не упоминается в санкционных списках Европейского союза.