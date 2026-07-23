Бесплатное ЭКО для волгоградок — вдов участников СВО одобрили в Госдуме

После вступления закона в силу право на бесплатное ЭКО получат жены участников и инвалидов боевых действий. Аналогичная возможность появится и у вдов погибших военных — но с одним условием: женщина не должна вступить в повторный брак в течение пяти лет после гибели супруга. Если вдова вышла замуж раньше этого срока, право на бесплатную процедуру утрачивается.