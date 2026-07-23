Бесплатное ЭКО для волгоградок — вдов участников СВО одобрили в Госдуме

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который расширяет программу бесплатного ЭКО. Теперь воспользоваться процедурой за государственный счёт смогут жены участников боевых действий и вдовы погибших военнослужащих. Соответствующие поправки внесены в закон «О ветеранах», сообщает ТАСС.
После вступления закона в силу право на бесплатное ЭКО получат жены участников и инвалидов боевых действий. Аналогичная возможность появится и у вдов погибших военных — но с одним условием: женщина не должна вступить в повторный брак в течение пяти лет после гибели супруга. Если вдова вышла замуж раньше этого срока, право на бесплатную процедуру утрачивается.
Процедуру смогут провести, если муж при жизни дал нотариально заверенное согласие на использование его биоматериала после смерти. Забор и криоконсервация материала будет проводиться за собственный счет.
Ранее стало известно, что бойцам СВО и матерям-героиням в Волгограде дадут участки земли.