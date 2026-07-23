Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатное ЭКО для волгоградок — вдов участников СВО одобрили в Госдуме

Госдума приняла закон, дающий право на бесплатное ЭКО женам участников боевых действий и вдовам погибших военнослужащих.

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который расширяет программу бесплатного ЭКО. Теперь воспользоваться процедурой за государственный счёт смогут жены участников боевых действий и вдовы погибших военнослужащих. Соответствующие поправки внесены в закон «О ветеранах», сообщает ТАСС.

После вступления закона в силу право на бесплатное ЭКО получат жены участников и инвалидов боевых действий. Аналогичная возможность появится и у вдов погибших военных — но с одним условием: женщина не должна вступить в повторный брак в течение пяти лет после гибели супруга. Если вдова вышла замуж раньше этого срока, право на бесплатную процедуру утрачивается.

Процедуру смогут провести, если муж при жизни дал нотариально заверенное согласие на использование его биоматериала после смерти. Забор и криоконсервация материала будет проводиться за собственный счет.

Ранее стало известно, что бойцам СВО и матерям-героиням в Волгограде дадут участки земли.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше