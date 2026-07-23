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Reuters: Саудовская Аравия и ОАЭ продемонстрировали единство после периода растущей напряженности

Высокопоставленные официальные лица Саудовской Аравии и ОАЭ во вторник, после нескольких месяцев напряженности в отношениях, поделились похожими постами в социальных сетях, которые должны подтвердить их «тесные исторические связи» и «мудрое руководство».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters сообщает, что министр СМИ Саудовской Аравии Салман Аль-Досари и председатель Национального управления СМИ ОАЭ Абдулла ибн Мохаммед Альхамед во вторник ровно в 19:00 по времени Эр-Рияда выложили похожие посты в соцсети X.

В сообщении Альхамеда говорится, что отношения ОАЭ и Саудовской Аравии являются продолжением общей истории и «глубоко укоренившихся братских связей между двумя братскими народами, объединенными единой судьбой». В сообщении Аль-Досари сказано, что отношения двух стран — это отношения между двумя народами, «объединенными общей историей и наследием, а также мудрым руководством в обеих странах».

При этом чиновники призвали СМИ «отражать эти аспекты отношений и избегать их подрыва».

За час до появления этих сообщений Турки Алалшихх, советник королевского двора Саудовской Аравии, опубликовал на платформе X фотографию, которая, по его словам, была сделана несколькими днями ранее. На ней — министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман ибн Абдель-Азиз (брат саудовского кронпринца) и вице-президент ОАЭ Мансур ибн Заид Аль Нахайян. Они обнимают друг друга за плечи и улыбаются.

Алалшихх подписал фотографию так: «Саудовская Аравия и ОАЭ: история братских отношений и глубоко укоренившегося партнерства». Комментируя этот пост, дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш сказал: «Копья, когда они вместе, отказываются ломаться… и ломаются, если их развести».

Reuters подчеркивает, что долгие годы интересы двух тяжеловесов Персидского залива расходились во всем — от нефтяных квот до геополитики.

А в конце прошлого года разногласия между Эр-Риядом и Абу-Даби усилились из-за их поддержки противоборствующих сторон в войне в Йемене. Кульминацией этого стал авиаудар Саудовской Аравии по поставкам Эмиратами военной техники йеменской группировке, поддерживаемой Абу-Даби.

С тех пор влиятельные саудовские и эмиратские СМИ, эксперты и лидеры общественного мнения в соцсетях начали непривычно открытые дебаты, жестко критикую друг друга. В марте ОАЭ даже заблокировали аккаунты саудовского телеканала Al-Arabiya на платформе X. В мае ОАЭ вышли из ОПЕК — нефтяного картеля, который фактически возглавляет Эр-Рияд, пишет Reuters.

Думаю то, что мы видели, было бурей в море. Раньше мы видели и похуже, но это никогда не имело стратегического значения… Реальность такова, что то общее, что у нас есть, намного перевешивает наши разногласия.

Мохаммед Бахарун
гендиректор Дубайского центра исследований государственной политики.

Агентство напоминает, что официальные лица стран Персидского залива в последние недели призывали к единству шесть членов Совета сотрудничества стран Персидского залива на фоне продолжающихся ударов Ирана и угроз йеменских хуситов в отношении судоходства в Красном море.

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