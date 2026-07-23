Самарский губернатор Федорищев поручил найти ректора для экономического университета

Глава региона поручил проработать во всех вузах, включая СГЭУ, усиление целевого бюджетного набора с ориентацией на ключевых работодателей. Глава региона также обратился к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову с просьбой о назначении постоянного ректора после отстранения в сентябре 2022 года с этого поста Светланы Ашмариной, находящейся под следствием.