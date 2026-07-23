Зеленский отправится в США для обсуждения планов завершения конфликта

«У нас с вами два пути на эту зиму. Первый путь — чтобы мы все-таки сели за стол переговоров с Россией и закончили эту войну. Это приоритет, на этом я сосредоточен. Мы с вами понимаем, с кем имеем дело. Потому что альтернатива — это война», — отметил он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.