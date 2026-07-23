WANA: Иран отреагировал на удары США с использованием бомбардировщика В-1

В заявлении КСИР говорится, что после возобновления боевых действий менее двух недель назад вооруженные силы США запускали крылатые ракеты с военно-морских судов в Индийском океане. Исчерпав запасы этих ракет, американские войска перешли к развертыванию бомбардировщиков B-1, действующих непосредственно с авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании.
В связи с этим КСИР вслед за иранским МИД подтвердил, что любая база, используемая для содействия агрессии против иранской территории, считается законной целью.
В вину Британии КСИР вменил раскол исламских стран, массовые убийства, установление авторитарных правительств и организация оккупации Палестины.