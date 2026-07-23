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WANA: Иран отреагировал на удары США с использованием бомбардировщика В-1

Управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сделало «прямое предупреждение» британскому правительству, передает иранское информагентство WANA.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В заявлении КСИР говорится, что после возобновления боевых действий менее двух недель назад вооруженные силы США запускали крылатые ракеты с военно-морских судов в Индийском океане. Исчерпав запасы этих ракет, американские войска перешли к развертыванию бомбардировщиков B-1, действующих непосредственно с авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании.

В связи с этим КСИР вслед за иранским МИД подтвердил, что любая база, используемая для содействия агрессии против иранской территории, считается законной целью.

Заявление завершилось жесткой превенцией в адрес Британии: КСИР призвал британское правительство не отягощать еще больше свой «послужной список», назвав Лондон «главным историческим источником несчастий в регионе».

В вину Британии КСИР вменил раскол исламских стран, массовые убийства, установление авторитарных правительств и организация оккупации Палестины.

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