WANA: Иран отреагировал на удары США с использованием бомбардировщика В-1

В заявлении КСИР говорится, что после возобновления боевых действий менее двух недель назад вооруженные силы США запускали крылатые ракеты с военно-морских судов в Индийском океане. Исчерпав запасы этих ракет, американские войска перешли к развертыванию бомбардировщиков B-1, действующих непосредственно с авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании.