Таможенники начнут проверять у водителей фур «дозволы» не только на границе

«Настоящее постановление вступает в силу с 25 июля 2026 года», — пояснили в Совмине.
Новые нормы были разработаны в развитие президентского указа, который был подписан в январе нынешнего года. Указ подразумевает, что таможенники начнут проверять наличие разрешительных документов, которые называют в просторечии «дозволами» не только на границе.
Проверки начнутся и в ведомственных пунктах таможенного оформления, то есть находящихся внутри страны. Это касается иностранных перевозчиков.
Порядок проведения такого контроля определяется правительством, поэтому оно и внесло изменения в положение о порядке автомобильного контроля в автодорожных пунктах пропуска.