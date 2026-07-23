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Таможенники начнут проверять у водителей фур «дозволы» не только на границе

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Премьер-министр Александр Турчин подписал документ, который меняет порядок контроля международных автомобильных перевозок, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

«Настоящее постановление вступает в силу с 25 июля 2026 года», — пояснили в Совмине.

Новые нормы были разработаны в развитие президентского указа, который был подписан в январе нынешнего года. Указ подразумевает, что таможенники начнут проверять наличие разрешительных документов, которые называют в просторечии «дозволами» не только на границе.

Проверки начнутся и в ведомственных пунктах таможенного оформления, то есть находящихся внутри страны. Это касается иностранных перевозчиков.

Порядок проведения такого контроля определяется правительством, поэтому оно и внесло изменения в положение о порядке автомобильного контроля в автодорожных пунктах пропуска.