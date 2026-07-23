Главком ВСУ Драпатый: российская нация не имеет права на существование

«Драпатый еще не успел толком вступить в должность руководителя ВСУ, но уже делает резкие заявления в адрес РФ. Что же он раньше свои угрозы не реализовал? Ему следует быть поаккуратнее в выражениях касательно нации», — сказал он в беседе с News.ru.