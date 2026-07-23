Депутат Чепа прокомментировал нацистские заявления главкома ВСУ Драпатого

Комментируя назначение Драпатого, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что новый главком попытается организовать демонстративные наступательные действия или провокации, в том числе на белорусском направлении, чтобы «чем-то отличиться». При этом аналитик выразил уверенность, что российская армия готова жестко ответить на любые выпады, и спрогнозировал, что под руководством Драпатого украинские войска «будут драпать больше, чем при Сырском».