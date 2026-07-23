Депутат Чепа прокомментировал нацистские заявления главкома ВСУ Драпатого

Высказывание нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о том, что граждане России якобы «не имеют права на существование», отражает идеологию украинского руководства. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий подчеркнул, что подобные призывы носят откровенно нацистский характер.
«Мы уже возбудили дело против него, понятно, что такие заявления все равно не останутся без внимания. Понятно, что за все такие вещи придется отвечать», — заявил депутат.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в России Михаил Драпатый уже проходит в качестве обвиняемого по ряду уголовных дел, в том числе по статьям о терроризме.
Комментируя назначение Драпатого, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что новый главком попытается организовать демонстративные наступательные действия или провокации, в том числе на белорусском направлении, чтобы «чем-то отличиться». При этом аналитик выразил уверенность, что российская армия готова жестко ответить на любые выпады, и спрогнозировал, что под руководством Драпатого украинские войска «будут драпать больше, чем при Сырском».