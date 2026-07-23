Эксперт объяснил значение ядерного соглашения с Саудовской Аравией для Трампа

«Трамп продвигает американские энергетические компании, где есть конкуренция с Францией, в том числе с Россией, потому что неподалеку РФ реализует свой ядерный объект — АЭС “Аккую” в Турции и АЭС “Эль-Дабаа” в Египте», — пояснил он. Аналитик также указал на сложности в экспорте нефти из-за Ормуза и напряженность на Ближнем Востоке.