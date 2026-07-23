Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил значение ядерного соглашения с Саудовской Аравией для Трампа

Соглашение по развитию ядерной инфраструктуры между президентом США Дональдом Трампом и королевской семьей Саудовской Аравии представляет собой взаимовыгодный бизнес, заявил в беседе с «Известиями» старший преподаватель РУДН, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов.

Источник: AP 2024

«Трамп продвигает американские энергетические компании, где есть конкуренция с Францией, в том числе с Россией, потому что неподалеку РФ реализует свой ядерный объект — АЭС “Аккую” в Турции и АЭС “Эль-Дабаа” в Египте», — пояснил он. Аналитик также указал на сложности в экспорте нефти из-за Ормуза и напряженность на Ближнем Востоке.

Гасанов отметил, что в вопросе ядерного потенциала для Саудовской Аравии Пакистан может предложить больше возможностей, чем США.

«Договориться с Исламабадом, с которым у Эр-Рияда уже есть военный союз, будет намного проще, чем с Вашингтоном. Возможно, Трамп видит в этом не только бизнес, но и возможность контролировать Саудовскую Аравию», — подытожил собеседник «Известий».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше