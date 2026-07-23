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Евгения Люлина зарегистрировали кандидатом в депутаты Заксобрания

Выборы депутатов регионального парламента пройдут с 18 по 20 сентября.

Источник: Время

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин сообщил о своей регистрации в качестве кандидата в депутаты регионального парламента восьмого созыва. Соответствующий пост опубликован в его макс-канале.

«Для меня эти выборы не первые, но момент все равно очень волнительный», — отметил Люлин.

По словам спикера регионального парламента, несмотря на регистрацию, он по-прежнему остается депутатом нынешнего созыва и продолжает работать на благо региона.

«Напоминаю, выборы депутатов Законодательного собрания Нижегородской области восьмого созыва состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года. От нашего выбора зависит будущее региона», — подытожил Евгений Люлин.

Напомним, что избирательная кампания в Нижегородской области стартовала без конфликтов.