Самым богатым из эсеров оказался экс-кандидат в губернаторы Новосибирска

Наибольший доход в 2025 году из кандидатов в депутаты Госдумы по партийному списку «Справедливой России» задекларировал новосибирский предприниматель Владислав Плотников. Согласно представленным на сайте ЦИК данным, его доход составил 353,6 млн руб.
Владислав Плотников — депутат-одномандатник заксобрания Новосибирской области. Он владеет несколькими компаниями, занимающимися оптовой торговлей, и торговым центром в Академгородке. В 2023 году Плотников участвовал в выборах губернатора Новосибирской области, на которых занял четвертое место (4,3% голосов). Сейчас Плотников идет на выборы в Госдуму в составе региональной группы № 2 (Новосибирская область, Алтай, Бурятия и ряд других регионов) под вторым номером.
Вторым по сумме доходов из кандидатов в партийном списке стал 39-летний предприниматель из Воронежской области Роман Харцызов, который указал в декларации 268,7 млн руб. дохода. Харцызов вошел в региональную группу № 22 (Воронежская, Саратовская, Тамбовская области) под номером шесть.
Третьим, с задекларированным доходом в 108,1 млн руб., стал предприниматель из Бурятии Владимир Манжуев. Он пойдет на выборы в той же группе, что и Плотников, под пятым номером.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов указал в декларации доход в размере 15,2 млн руб. Из имущества на него записана квартира в Санкт-Петербурге, а также прицеп. Миронов возглавляет список партии на выборах в Думу в сентябре. Кроме него в общефедеральную часть вошли вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (указал доход в размере 19,9 млн руб., а также участок в Москве, две квартиры и нежилое помещение), депутат и бывшая телеведущая Марина Ким (задекларировала 8,7 млн руб. дохода, две квартиры в Москве и две в Петербурге, помещение и машино-место в Москве), командир 1429-го мотострелкового полка полковник Олег Чернышев (его доход составил 12,4 млн руб., на него записано два автомобиля).
Кроме того, в списке кандидатов на выборы в Госдуму — владелец 38 автомобилей и транспортных средств предприниматель из ХМАО-Югры Константин Айдаков, владелец 370 земельных участков депутат Казанской городской думы Виталий Белоусов, а также владелица 182 участков челябинская предпринимательница Наталья Сумина.
В списке справедливороссов также есть кандидаты с доходами менее 100 ₽ — это Рушан Мингазов, который указал доход в размере 5,49 ₽, и Анна Хачетлова с доходом 51,15 ₽
Пока лидер по объему задекларированного дохода среди кандидатов в Думу по спискам — действующий депутат от «Единой России» Леонид Симановский, который указал 5,96 млрд руб. У «Новых людей» самый высокий доход оказался у председателя партии Алексея Нечаева (1,5 млрд руб.), а у КПРФ — у Александра Ищенко (171,4 млн руб.). Самым обеспеченным кандидатом от ЛДПР стал президент «Ростсельмаша» и бывший глава ликвидированной в 2024 году Партии дела Константин Бабкин (448 млн руб.).
Выборы в Госдуму состоятся 18−20 сентября. Также пройдут выборы региональных глав, членов заксобраний и кампании муниципального уровня. Всего участвовать в думских выборах будут 11 партий.
С 1 марта 2023 года сведения о доходах и имуществе парламентариев и членов их семей в открытом доступе не размещаются: в силу вступил закон, подписанный Владимиром Путиным 6 февраля 2023 года. По нему в интернете публикуется только обобщенная статистика: сколько деклараций подано и выявлены ли в них нарушения, без фамилий и сумм. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что публикация деклараций остается правом депутата, а не запретом.