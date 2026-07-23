Самым богатым из эсеров оказался экс-кандидат в губернаторы Новосибирска

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов указал в декларации доход в размере 15,2 млн руб. Из имущества на него записана квартира в Санкт-Петербурге, а также прицеп. Миронов возглавляет список партии на выборах в Думу в сентябре. Кроме него в общефедеральную часть вошли вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (указал доход в размере 19,9 млн руб., а также участок в Москве, две квартиры и нежилое помещение), депутат и бывшая телеведущая Марина Ким (задекларировала 8,7 млн руб. дохода, две квартиры в Москве и две в Петербурге, помещение и машино-место в Москве), командир 1429-го мотострелкового полка полковник Олег Чернышев (его доход составил 12,4 млн руб., на него записано два автомобиля).