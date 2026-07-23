МИД: Беларусь предупредила Польшу о возможном теракте против детей

Министерство иностранных дел заявило, что Беларусь предупредила Польшу о возможном теракте против детей.
Информация о подготовке возможного теракта на польской территории, поступившая в МИД по линии правоохранительных органов, была передана Временному поверенному в делах Польши в Беларуси Кшиштофу Ожанне.
Как отметили в ведомстве, террористический акт готовило лицо, осужденное в Беларуси по целому ряду статей. Недавно указанное лицо польские власти лишили дополнительной защиты и права проживания в стране.
Главной целью теракта должны были стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки, у которой есть белорусское гражданство. Таким образом фигурант намеревался отомстить за недостаточные усилия по сохранению за ним статуса в Польше.
В МИД уточнили: польскому представителю довели о возможности передачи по каналам взаимодействия между соответствующими компетентными органами двух стран дополнительной информации по указанному вопросу.
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