Число поврежденных при атаке БПЛА домов в Краснодаре превысило 20

В Краснодаре число домов, поврежденных в результате атаки беспилотников 22 июля, достигло 21. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем телеграм-канале.
«Оценку ущерба ведут специальные комиссии. На данный момент выявлено 8 МКД [многоквартирных домов] и 13 частных домов, где есть повреждения. Сотрудники окружных администраций продолжают поквартирный обход», — написал Наумов.
Глава города отметил, что решение о назначении материальной выплаты жильцам поврежденных домов будет принято после завершения обследования.
Наумов добавил, что сотрудники службы спасения затянули пленкой поврежденные окна домов в Прикубанском и Карасунском округах, они продолжают разбирать опасные конструкции. Управляющая компания провела работы на крыше пострадавшей пятиэтажки, чтобы туда не попала вода.
Власти предоставили жителям города возможность заселиться в пункт временного размещения до восстановления квартир, ею уже воспользовались два человека. Мэр города подчеркнул, что на загоревшихся складах локализовали пожары, однако возгорания пока полностью не потушены. По его словам, спасатели проливают конструкции и разбирают завалы.
В ночь на 22 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. В Краснодаре дроны атаковали логистический комплекс Wildberries, после попадания начался крупный пожар. При ударе пострадали десять человек, позднее одна из раненых скончалась в больнице.
Изначально губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что фрагменты беспилотников повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской.
Вечером 22 июля в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара ввели режим ЧС.
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