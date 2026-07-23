ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

Также Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам и крупным финансовым институтам. Дополнительно под запрет попали еще 33 российских кредитно-финансовых учреждения. Под санкции также попали банки из третьих стран (включая банк из Киргизии, связанный с системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России) и четыре банка из других юрисдикций.