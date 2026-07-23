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ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций среди них — «крупнейший за последние четыре года» пакет индивидуальных рестрикций против 218 лиц (48 — физических лиц и 170 юридических).

Источник: РБК

ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций среди них — «крупнейший за последние четыре года» пакет индивидуальных рестрикций против 218 лиц (48 — физических лиц и 170 юридических).

Также Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам и крупным финансовым институтам. Дополнительно под запрет попали еще 33 российских кредитно-финансовых учреждения. Под санкции также попали банки из третьих стран (включая банк из Киргизии, связанный с системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России) и четыре банка из других юрисдикций.

Кроме того, ЕС впервые вводит возможность полного запрета на использование криптоактивов третьими странами, что позволит «запретить любые транзакции между оператором из ЕС и любым криптопровайдером, используемым Россией», говорится в сообщении. Под ограничения попали 14 криптосервисов в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых островах, в Киргизии и Белоруссии.

Материал дополняется.

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