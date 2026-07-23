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Захарова напомнила об обещаниях Трампа закончить конфликт на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп более 80 раз обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа, а также высоко оценивал саммит в Анкоридже.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

В своем Telegram-канале Захарова привела слова госсекретаря США Марко Рубио, сказанные в ответ на вопрос журналиста по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым: «Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут? Это не так работает».

«Никто так не думал. Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже», — добавила она.

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