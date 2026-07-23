Захарова напомнила об обещаниях Трампа закончить конфликт на Украине

В своем Telegram-канале Захарова привела слова госсекретаря США Марко Рубио, сказанные в ответ на вопрос журналиста по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым: «Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут? Это не так работает».
«Никто так не думал. Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже», — добавила она.
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