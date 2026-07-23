Россия увидела в новых санкциях ЕС обострение проблем в экономике союза

По оценке российской стороны, новые меры усилят уже существующие экономические трудности в странах союза, связанные с отказом от российских энергоносителей, расходами на поддержку Украины и нестабильностью мировых энергетических рынков на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
«Не вызывает сомнений, что объявленные рестрикции приведут к дальнейшему обострению и без того непростых социально-экономических проблем в Евросоюзе, во многом вызванных отказом этого объединения от российских энергоносителей, многомиллиардными расходами на поддержку киевского режима», — говорится в комментарии.
В постпредстве также заявили, что затянувшееся согласование 21-го пакета свидетельствует о разногласиях внутри ЕС и о том, что экономические последствия санкционной политики становятся для стран объединения все более чувствительными.
Россия осуждает санкции Запада.
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