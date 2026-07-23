Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия увидела в новых санкциях ЕС обострение проблем в экономике союза

Санкции Евросоюза приведут к дальнейшему обострению социально-экономических проблем в Евросоюзе, заявило постпредство России при ЕС в комментарии в связи с принятием 21-го пакета ограничений.

Источник: РБК

Санкции Евросоюза приведут к дальнейшему обострению социально-экономических проблем в Евросоюзе, заявило постпредство России при ЕС в комментарии в связи с принятием 21-го пакета ограничений.

По оценке российской стороны, новые меры усилят уже существующие экономические трудности в странах союза, связанные с отказом от российских энергоносителей, расходами на поддержку Украины и нестабильностью мировых энергетических рынков на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Не вызывает сомнений, что объявленные рестрикции приведут к дальнейшему обострению и без того непростых социально-экономических проблем в Евросоюзе, во многом вызванных отказом этого объединения от российских энергоносителей, многомиллиардными расходами на поддержку киевского режима», — говорится в комментарии.

В постпредстве также заявили, что затянувшееся согласование 21-го пакета свидетельствует о разногласиях внутри ЕС и о том, что экономические последствия санкционной политики становятся для стран объединения все более чувствительными.

Россия осуждает санкции Запада.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше