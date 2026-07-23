Россия увидела в новых санкциях ЕС обострение проблем в экономике союза

«Не вызывает сомнений, что объявленные рестрикции приведут к дальнейшему обострению и без того непростых социально-экономических проблем в Евросоюзе, во многом вызванных отказом этого объединения от российских энергоносителей, многомиллиардными расходами на поддержку киевского режима», — говорится в комментарии.