Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал, что США изучают роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ

Разведка США изучает обстоятельства ударов Ирана по нескольким объектам ЦРУ на Ближнем Востоке, включая версию о содействии Москвы в повышении точности атак. Россия отвергает обвинения в передаче Ирану разведданных.

Источник: РБК

Разведка США проверяет возможную причастность России к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом расследования.

По их словам, американские спецслужбы выясняют, могла ли Москва предоставить Тегерану данные для наведения или технологии, повысившие точность ударов.

Россия и Иран в январе 2025 года подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий развитие сотрудничества в политической, экономической и сфере безопасности. При этом документ не содержит обязательств о взаимной военной помощи и не предполагает автоматического участия одной из сторон в конфликте на стороне другой.

«Представители американской разведки еще не пришли к окончательным выводам о возможном участии России в атаках на объекты ЦРУ», — заявили собеседники агентства.

Белый дом переадресовал запрос Reuters в ЦРУ, которое отказалось от комментариев. Представительство Ирана при ООН и власти Саудовской Аравии также не ответили на запросы агентства.

Россия поставляла Ирану продукцию военного назначения в рамках действующего соглашения о военно-техническом сотрудничестве, однако не согласна с обвинениями в передаче Тегерану разведданных, заявил в марте глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, информация о расположении американских военных баз на Ближнем Востоке не является секретной. «Их координаты в регионе знают все. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — сказал министр.

Лавров также заявил, что американские базы в регионе использовались для сбора разведывательной информации об Иране, включая спутниковые данные. По его мнению, удары по этим объектам стали следствием действий США. «Не зря американцы эвакуировали большую часть своих военнослужащих с этих баз. Это тоже показывает, что они знали, что произойдет», — добавил глава МИДа.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф ранее в том же месяце сообщил, что просил Москву не передавать Ирану разведданные. Спустя два дня он заявил, что российская сторона заверила его в отсутствии такой передачи, и отметил, что этим заявлениям можно доверять.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации о возможной передаче разведданных Ирану, назвал их «информационным вбросом» и напомнил, что официальные представители США сами заявляли об отсутствии подтверждающей информации.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше