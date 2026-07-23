Reuters узнал, что США изучают роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ

Россия и Иран в январе 2025 года подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий развитие сотрудничества в политической, экономической и сфере безопасности. При этом документ не содержит обязательств о взаимной военной помощи и не предполагает автоматического участия одной из сторон в конфликте на стороне другой.