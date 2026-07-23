Reuters узнал, что США изучают роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ

По их словам, американские спецслужбы выясняют, могла ли Москва предоставить Тегерану данные для наведения или технологии, повысившие точность ударов.
Россия и Иран в январе 2025 года подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий развитие сотрудничества в политической, экономической и сфере безопасности. При этом документ не содержит обязательств о взаимной военной помощи и не предполагает автоматического участия одной из сторон в конфликте на стороне другой.
«Представители американской разведки еще не пришли к окончательным выводам о возможном участии России в атаках на объекты ЦРУ», — заявили собеседники агентства.
Белый дом переадресовал запрос Reuters в ЦРУ, которое отказалось от комментариев. Представительство Ирана при ООН и власти Саудовской Аравии также не ответили на запросы агентства.
Россия поставляла Ирану продукцию военного назначения в рамках действующего соглашения о военно-техническом сотрудничестве, однако не согласна с обвинениями в передаче Тегерану разведданных, заявил в марте глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, информация о расположении американских военных баз на Ближнем Востоке не является секретной. «Их координаты в регионе знают все. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — сказал министр.
Лавров также заявил, что американские базы в регионе использовались для сбора разведывательной информации об Иране, включая спутниковые данные. По его мнению, удары по этим объектам стали следствием действий США. «Не зря американцы эвакуировали большую часть своих военнослужащих с этих баз. Это тоже показывает, что они знали, что произойдет», — добавил глава МИДа.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф ранее в том же месяце сообщил, что просил Москву не передавать Ирану разведданные. Спустя два дня он заявил, что российская сторона заверила его в отсутствии такой передачи, и отметил, что этим заявлениям можно доверять.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации о возможной передаче разведданных Ирану, назвал их «информационным вбросом» и напомнил, что официальные представители США сами заявляли об отсутствии подтверждающей информации.
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