Госсекретарь Марко Рубио объявил о новых ограничениях на въезд в США

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о новых визовых ограничениях, направленных против лиц, ответственных или причастных к киберпреступлениям и преступлениям с использованием кибертехнологий, таких, например, как кибермошенничество и сексуальный шантаж. Информация об этом появилась на сайте Государственного департамента США. Запрет на выдачу въездных виз будет распространяться не только на подозреваемых в совершении таких преступлений, но и на их родственников.