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Госсекретарь Марко Рубио объявил о новых ограничениях на въезд в США

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о новых визовых ограничениях, направленных против лиц, ответственных или причастных к киберпреступлениям и преступлениям с использованием кибертехнологий, таких, например, как кибермошенничество и сексуальный шантаж. Информация об этом появилась на сайте Государственного департамента США. Запрет на выдачу въездных виз будет распространяться не только на подозреваемых в совершении таких преступлений, но и на их родственников.

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о новых визовых ограничениях, направленных против лиц, ответственных или причастных к киберпреступлениям и преступлениям с использованием кибертехнологий, таких, например, как кибермошенничество и сексуальный шантаж. Информация об этом появилась на сайте Государственного департамента США. Запрет на выдачу въездных виз будет распространяться не только на подозреваемых в совершении таких преступлений, но и на их родственников.

Хотя формально новая политика распространяется на всех, господин Рубио определенно дал понять, кто станет главной мишенью. «Мошенники, действия которых зачастую координируются китайскими транснациональными преступными организациями, только в 2024 году обманом лишили американских граждан как минимум $10 млрд, способствуя при этом коррупции, отмыванию денег и торговле людьми. Американские дети также стали целенаправленной мишенью преступников, действующих из-за рубежа, в рамках мошеннических схем, связанных с сексуальным шантажом, что разрушает семьи и лишает детей будущего», — заметил он.

Ранее в июле визовые ограничения были введены в отношении «иностранцев, финансирующих, вербующих, подстрекающих или иным образом способствующих деятельности» организаций, придерживающихся ультралевых экстремистских взглядов.

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