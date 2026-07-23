«Пещерная русофобия»: Косачёв ответил новому главкому ВСУ Драпатому на скандальные слова о России

Поводом стали фрагменты интервью Драпатого, записанного в 2023 году, но опубликованного после его назначения главкомом. В нём военный назвал Россию «нацией с руководством, которая не имеет права на существование». Генерал также рассуждал о населении Донбасса. Он утверждал, что значительная часть местных жителей якобы не хочет работать и нуждается в «перевоспитании с формированием украинской национальной идентичности».