ЕС принял 21-й пакет санкций против России

Совет ЕС окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России. Главное новшество — это экстерриториальный подход к криптовалютам, то есть ЕС сможет блокировать не конкретную криптобиржу, а вводить полный страновой запрет (full third-country ban). Еще два нововведения — удар по вспомогательной инфраструктуре «теневого флота» (экипажи, бункеровка) и включение в санкционные списки НПЗ в третьих странах, которые перерабатывают российскую нефть.