ЕС принял 21-й пакет санкций против России

Совет ЕС окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России. Главное новшество — это экстерриториальный подход к криптовалютам, то есть ЕС сможет блокировать не конкретную криптобиржу, а вводить полный страновой запрет (full third-country ban). Еще два нововведения — удар по вспомогательной инфраструктуре «теневого флота» (экипажи, бункеровка) и включение в санкционные списки НПЗ в третьих странах, которые перерабатывают российскую нефть.
Что вошло в 21-й пакет санкций ЕС против России (согласно пресс-релизу Совета ЕС):
введены рекордные за последние четыре года ограничения против 218 физических и юридических лиц (48 граждан и 170 организаций);
заморозка активов и запрет на предоставление средств для 94 банков и крупных финансовых институтов;
расширен запрет на транзакции в отношении 33 российских кредитных организаций, а также банков из Киргизии и других стран, помогающих обходить санкции;
в санкционный список добавлены более 50 предприятий военно-промышленного комплекса, включая ключевых производителей дальнобойных дронов;
введена возможность полного запрета на операции с криптовалютными платформами из третьих стран, которые помогают России обходить санкции (в список добавлены 14 платформ, которые расположены в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых островах, в Киргизии и Беларуссии);
приостановлен механизм автоматической корректировки потолка цен на нефть до июля 2027 года, потолок цены на российскую нефть останется на уровне $44 за баррель;
в список добавлен 41 новый танкер (всего 673), а также впервые внесены компании, занимающиеся бункеровкой и наймом экипажей для этих судов.
«ЕС по-прежнему полон решимости поддерживать и усиливать давление на Россию», — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.