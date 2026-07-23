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National Interest: ФРГ не способна надежно укрепить НАТО на востоке

Внутренний политический кризис в Германии, выражающийся в утрате доверия граждан к правящему классу, лишает Берлин возможности выступать опорой восточного фланга НАТО и оказывать помощь Украине. Об этом говорится в публикации издания National Interest.

Источник: РИА "Новости"

В материале утверждается: «Германия, погрязшая во внутреннем политическом кризисе, не сможет надежно укрепить восточный фланг НАТО, продолжать оказывать поддержку Украине… Альянс долгое время исходил из того, что Берлин останется стабильным и ориентированным на внешний мир. Это предположение больше не имеет под собой гарантий».

Как отмечает National Interest, внутренний политический кризис в ФРГ обусловлен не только недовольством немцев экономической ситуацией, в частности планами концерна Volkswagen сократить 50 тысяч рабочих мест в Германии. Дополнительным фактором утраты доверия к властям называется политика бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по приему большого числа мигрантов.

Издание указывает: «Миллионы немцев считали, что речь идет не только об иммиграции; Меркель принимала решения, затрагивающие национальную идентичность, суверенитет и будущий состав населения страны, без значимого согласия общественности. Недоверие, которое когда-то было сосредоточено на отдельном политическом вопросе, постепенно переросло в недоверие к самому правящему классу».

Кроме того, как сообщает издание, утрате доверия населения ФРГ к властям способствовал рост цен на энергоносители. На этом фоне увеличилось число немцев, поддерживающих правую оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). При этом в правящем классе ФРГ сформировалась установка на создание «брандмауэра» против АдГ, предполагающего отказ от любого сотрудничества с ней для недопущения ее к власти. Со временем, по данным издания, этот барьер стал «организующим принципом немецкой политики».

Издание пишет, что намерение властей ФРГ дистанцироваться от сотрудничества с АдГ, чья популярность выросла на фоне внутренних проблем, проявляется на фоне сентябрьских земельных выборов, в том числе в Саксонии-Анхальт, где рейтинг АдГ составляет около 40%.

Ранее глава немецкого социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил, что на западе Германии за АдГ готовы проголосовать 24% избирателей, тогда как на востоке страны этот показатель достигает 41%. В сентябре 2026 года земельные выборы, помимо Мекленбурга-Передней Померании и Саксонии-Анхальта, также пройдут в Берлине. По мнению экспертов, результаты этих выборов могут существенно повлиять на политический ландшафт всей страны.

Представители АдГ неоднократно выступали с критикой НАТО и вовлеченности Германии в поддержку Украины. Сопредседатель АдГ Тино Крупалла 9 июля назвал НАТО «машиной по финансированию украинского конфликта». Другой сопредседатель АдГ, Алиса Вайдель, заявила, что Мерц после ухода с поста канцлера оставит после себя «выжженную землю». Она отметила, что Мерц в ущерб Германии развивает оборонную промышленность, продукция которой будет поставляться Украине.

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