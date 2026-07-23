National Interest: ФРГ не способна надежно укрепить НАТО на востоке

Кроме того, как сообщает издание, утрате доверия населения ФРГ к властям способствовал рост цен на энергоносители. На этом фоне увеличилось число немцев, поддерживающих правую оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). При этом в правящем классе ФРГ сформировалась установка на создание «брандмауэра» против АдГ, предполагающего отказ от любого сотрудничества с ней для недопущения ее к власти. Со временем, по данным издания, этот барьер стал «организующим принципом немецкой политики».