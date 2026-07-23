СК: ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье превысил ?1 трлн

«Оператор сидит в укрытии, часто в высотке на окраине города, и жители, кстати говоря, точно указывают, откуда взлетают дроны. На экране планшета он видит гражданских, именно гражданских: женщин, которые несут воду, пожилого человека, который вышел просто подышать, продавца хлеба у машины или супругов на мотоцикле. Он выбирает цель и наводит FPV, а если промахивается, то запускает следующий», — рассказала Захарова.