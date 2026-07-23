Карлсон назвал убийство аятоллы Хаменеи одним из самых безумных решений США

По словам Карлсона, устранять руководителей других государств недопустимо. Он привёл в пример Россию: по его мнению, президент Владимир Путин при желании мог бы уничтожить Владимира Зеленского, однако не сделал этого.
«Потому что лидеров вот так не убивают: это делает невозможным урегулирование путём переговоров», — сказал он.
«Полагаю, Трамп искренне зол на Нетаньяху. Думаю, он его не любит. Думаю, вообще никто не любит Нетаньяху, даже госпожа Нетаньяху», — добавил журналист.
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Ключевые административные и религиозные центры Исламской Республики, включая столицу Тегеран, подверглись массированным воздушным атакам. Жертвами ударов стали верховный руководитель исламской республики аятолла Али Хаменеи, а также его ближайшее политическое окружение. В соответствии с процедурой преемственности, новым лидером был провозглашён Моджтаба Хаменеи.
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