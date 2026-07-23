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Карлсон назвал убийство аятоллы Хаменеи одним из самых безумных решений США

Убийство духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стало бы одним из самых безрассудных шагов Вашингтона. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с сотрудницами RT Тарой Рид и Ольгой Батаман.

По словам Карлсона, устранять руководителей других государств недопустимо. Он привёл в пример Россию: по его мнению, президент Владимир Путин при желании мог бы уничтожить Владимира Зеленского, однако не сделал этого.

«Потому что лидеров вот так не убивают: это делает невозможным урегулирование путём переговоров», — сказал он.

По словам Карлсона, он не раз говорил президенту США Дональду Трампу о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху является его противником. Журналист уверен, что американский лидер по-настоящему раздражён поведением израильского премьера.

«Полагаю, Трамп искренне зол на Нетаньяху. Думаю, он его не любит. Думаю, вообще никто не любит Нетаньяху, даже госпожа Нетаньяху», — добавил журналист.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Ключевые административные и религиозные центры Исламской Республики, включая столицу Тегеран, подверглись массированным воздушным атакам. Жертвами ударов стали верховный руководитель исламской республики аятолла Али Хаменеи, а также его ближайшее политическое окружение. В соответствии с процедурой преемственности, новым лидером был провозглашён Моджтаба Хаменеи.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

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