Зеленский заявил, что Украина запустит производство перехватчиков для Patriot

Владимир Зеленский сообщил о совместном с американской компанией Raytheon производстве перехватчиков для систем Patriot. Заявление прозвучало после встречи с руководством оборонной компании, пишут украинские СМИ.
Помимо ракет, стороны обсудили и другие направления сотрудничества. Речь идёт о ненаступательном военном оборудовании.
Детали проектов теперь будут дорабатывать команды на уровне правительства и частного сектора.
Ранее сообщалось, что ракеты собираются производить в Германии.
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