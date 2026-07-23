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Зеленский заявил, что Украина запустит производство перехватчиков для Patriot

Владимир Зеленский сообщил о совместном с американской компанией Raytheon производстве перехватчиков для систем Patriot.

Владимир Зеленский сообщил о совместном с американской компанией Raytheon производстве перехватчиков для систем Patriot. Заявление прозвучало после встречи с руководством оборонной компании, пишут украинские СМИ.

Помимо ракет, стороны обсудили и другие направления сотрудничества. Речь идёт о ненаступательном военном оборудовании.

Детали проектов теперь будут дорабатывать команды на уровне правительства и частного сектора.

Ранее сообщалось, что ракеты собираются производить в Германии.

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