Захарова напомнила Рубио, что Трамп обещал решить украинский конфликт за сутки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Марко Рубио, сказавшего, что украинский вооруженный конфликт нельзя урегулировать за 30 минут.
Общаясь с прессой по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Рубио риторически спросил, думают ли представители СМИ, что они с Лавровым урегулировали украинский конфликт за 30 минут, после чего сказал, что «это так не работает».
«Никто так не думал», — заявила Захарова в мессенджере, после чего сказала, что президент США Дональд Трамп 80 раз обещал закончить конфликт за 24 часа, а также давал высокую оценку анкориджскому саммиту.
5 августа 2025 года в Анкоридже состоялся саммит Россия-США, в рамках которого встретились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Одной из основных тем переговоров, как сообщалось, было урегулирование украинского конфликта.
Впоследствии переговоры по урегулированию с участием США продолжались в различных форматах и государствах.
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