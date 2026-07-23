Захарова напомнила Рубио, что Трамп обещал решить украинский конфликт за сутки

Общаясь с прессой по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Рубио риторически спросил, думают ли представители СМИ, что они с Лавровым урегулировали украинский конфликт за 30 минут, после чего сказал, что «это так не работает».