Захарова прокомментировала заявление нового главкома ВСУ Драпатого о России

Михаил Драпатый сделал это заявление в 2023 году в интервью программе на YouTube-каналe Ukrainer W. Полная видеозапись была опубликована 22 июля. Господин Драпатый был назначен на должность главнокомандующего ВСУ 21 июля вместо Александра Сырского.