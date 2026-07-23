Представитель МИД России Мария Захарова назвала проявлением неонацизма заявление нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о России. Он назвал Россию «нацией с руководством, которая не имеет права на существование».
«Вот поэтому им одно название — неонацисты», — сказала госпожа Захарова ТАСС.
Михаил Драпатый сделал это заявление в 2023 году в интервью программе на YouTube-каналe Ukrainer W. Полная видеозапись была опубликована 22 июля. Господин Драпатый был назначен на должность главнокомандующего ВСУ 21 июля вместо Александра Сырского.
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