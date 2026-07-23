Домодедово и Жуковский перешли на прием и отправку рейсов по согласованию

В аэропортах Домодедово и Жуковский самолеты принимают и отправляют по согласованию, сообщила Росавиация в «Максе».
Ограничения ввели из-за ситуации в воздушном пространстве рядом с аэропортами. В Росавиации объяснили меры необходимостью обеспечить безопасность полетов.
Пассажирам рекомендовали проверять время вылета и прилета на онлайн-табло аэропортов или у авиакомпаний.
За ночь ограничения вводили еще в девяти российских аэропортах. Восемь из них временно прекратили принимать и отправлять самолеты, а Внуково обслуживал рейсы по согласованию.
Дежурные силы ПВО уничтожили 223 украинских беспилотника над российскими регионами и Азовским морем в ночь на 23 июля.
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