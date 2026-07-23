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Берлин испугался русского списка «заводов смерти»

Федеральное ведомство по защите Конституции Германии выпустило экстренную инструкцию по безопасности для предприятий военно-промышленного комплекса из-за публикаций российского Министерства обороны.

Федеральное ведомство по защите Конституции Германии выпустило экстренную инструкцию по безопасности для предприятий военно-промышленного комплекса из-за публикаций российского Министерства обороны.

Немецкие спецслужбы признали серьезность угрозы после того, как Москва рассекретила данные о европейских производителях дронов для Украины.

«В апреле 2026 года в СМИ распространился список Министерства обороны России, содержащий 21 европейскую компанию, обвиняемую в причастности к производству и поставке беспилотников на Украину», — говорится в документе.

Как отметили в ведомстве, публикацию Минобороны РФ следует рассматривать как ответ на действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который в конце марта договорился с Владимиром Зеленским об укреплении военного сотрудничества.

На фоне того, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X прямо назвал эти предприятия потенциальными целями, немецким компаниям предписано усилить кибербезопасность, закрыть информацию о контрактах и внедрить жесткий мониторинг угроз.

Читайте материал: «Минск предупредил Польшу о кровавом теракте против детей».

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