Гутерриш: ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля

«Ситуация выходит из-под контроля и балансирует на грани невообразимого. Регион втягивается в разрастающийся круг конфронтации. Один кризис подпитывает другой. Одна эскалация провоцирует другую», — сказал он в ходе открытых дебатов Совета Безопасности ООН, посвященных мирному урегулированию ближневосточного конфликта.
Глава всемирной организации также отметил, что «настало время сделать шаг назад», подчеркнув, что «военного решения этому конфликту нет».
США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривал немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.