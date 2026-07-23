Гутерриш: ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривал немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.