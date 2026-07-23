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Латвия запретила импорт российских книг, игрушек и одежды

Сейм Латвии в срочном порядке запретил ввоз из России и Белоруссии книг, игрушек, одежды и других товаров.

Сейм Латвии в срочном порядке запретил ввоз из России и Белоруссии книг, игрушек, одежды и других товаров. Об этом в четверг сообщила пресс-служба парламента.

Поправки к закону были приняты на заседании в экстренном режиме.

Запрет вводится до 1 июля 2027 года и распространяется не только на прямые поставки, но и на импорт российских и белорусских товаров через третьи страны.

Под ограничения попал широкий спектр промышленных товаров: книги, газеты, спортивные товары, видеоигры, игрушки, одежда и обувь.

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