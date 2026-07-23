Постпредство России при ЕС пообещало ответ на 21-й пакет санкций

В комментарии дипломатического представительства отмечается, что «враждебные односторонние принудительные меры ЕС против нашей страны получат действенный и адекватный ответ России».
Как подчеркнули дипломаты, очередные санкционные меры, введенные Евросоюзом, приведут к дальнейшему ухудшению социально-экономической обстановки в самом ЕС.
21-й пакет антироссийских санкций был утвержден Евросоюзом 23 июля. В Совете ЕС уточнили, что данный пакет предусматривает создание правовой основы для введения визового запрета в отношении участников СВО.
В рамках нового санкционного пакета Евросоюз расширил экспортные ограничения, добавив в перечень товары и технологии, которые применяются российской военной промышленностью.
Помимо этого, ЕС ввел замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств для 94 банков и крупных финансовых организаций, действующих в России.