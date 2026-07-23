Безуглая назвала неожиданную новую должность Сырского

По её словам, ранее этим вузом фактически руководил друг Сырского — генерал Коваль, которого тот «прикрывал, несмотря на коррупционные скандалы». Безуглая подчеркнула, что университет обороны является «кузницей» новых генералов и находится в прямом подчинении министра обороны.