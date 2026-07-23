Безуглая назвала неожиданную новую должность Сырского

Экс-главком ВСУ Александр Сырский может возглавить Национальный университет обороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на анонимные источники.
По её словам, ранее этим вузом фактически руководил друг Сырского — генерал Коваль, которого тот «прикрывал, несмотря на коррупционные скандалы». Безуглая подчеркнула, что университет обороны является «кузницей» новых генералов и находится в прямом подчинении министра обороны.
Депутат раскритиковала возможное назначение, заявив, что в таком случае Сырский «дальше будет создавать себе подобных и ставить палки в колеса» новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому.
Она также добавила, что уволенный Михаил Федоров «не допустил бы» такого кадрового решения. Ранее Федоров заявил, что не согласен ни на какую другую должность, кроме главы Минобороны.
Напомним, Сырский был отправлен в отставку 22 июля. Сам он заявил, что останется в распоряжении военного руководства и будет помогать советами.