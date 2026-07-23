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Новые санкции не включают запрет на доставку СПГ из РФ в не входящие в ЕС страны

ЕС ввел ограничения против 170 компаний и 48 лиц в рамках 21-го пакета санкций.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что ЕС не смог включить в 21-й пакет антироссийских санкций запрет на доставку российского СПГ европейскими танкерами в третьи страны.

«Что касается перевозок СПГ в третьи страны и закупок, связанных с такими перевозками: введены временные исключения сроком на один год с возможностью автоматического продления», — говорится в заявлении.

В ЕК отметили, что вместо запрета в течение следующего года операторы СПГ-танкеров будут обязаны уведомлять ЕК о пунктах назначения и объемах контрактов.

Как писал сайт KP.RU, ЕС в очередном 21-м пакете санкций в отношении России ввел ограничения против 170 организаций и 48 физлиц. Этот комплекс ограничительных мер включает в себя жесткие экономические санкции, затрагивающие сектора, оказывающие наибольшее влияние на российскую экономику.

Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что внешнее давление не остановило развитие России.

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