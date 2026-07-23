Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что ЕС не смог включить в 21-й пакет антироссийских санкций запрет на доставку российского СПГ европейскими танкерами в третьи страны.
«Что касается перевозок СПГ в третьи страны и закупок, связанных с такими перевозками: введены временные исключения сроком на один год с возможностью автоматического продления», — говорится в заявлении.
В ЕК отметили, что вместо запрета в течение следующего года операторы СПГ-танкеров будут обязаны уведомлять ЕК о пунктах назначения и объемах контрактов.
Как писал сайт KP.RU, ЕС в очередном 21-м пакете санкций в отношении России ввел ограничения против 170 организаций и 48 физлиц. Этот комплекс ограничительных мер включает в себя жесткие экономические санкции, затрагивающие сектора, оказывающие наибольшее влияние на российскую экономику.
Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что внешнее давление не остановило развитие России.