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ВС России поразили объекты инфраструктуры ВСУ в порту Южный Одесской области

Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары воздушного базирования по порту «Южный» на Украине. Целью атаки стали объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), предназначенных для обеспечения Вооружённых сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары воздушного базирования по порту «Южный» на Украине. Целью атаки стали объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), предназначенных для обеспечения Вооружённых сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, поражены ключевые объекты портовой инфраструктуры, что затруднит снабжение украинской армии ГСМ. Ранее российские военные также нанесли удары по складам беспилотников в Одессе и участвовали в освобождении населенных пунктов Артельное и Благодатное.

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