ВС России поразили объекты инфраструктуры ВСУ в порту Южный Одесской области

По данным военного ведомства, поражены ключевые объекты портовой инфраструктуры, что затруднит снабжение украинской армии ГСМ. Ранее российские военные также нанесли удары по складам беспилотников в Одессе и участвовали в освобождении населенных пунктов Артельное и Благодатное.