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Совет ЕС ввёл санкции против двух портов и четырёх аэропортов России

ЕС в рамках 21-го пакета ограничений запретил европейским компаниям любые транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами. Соответствующее заявление опубликовал Совет союза, не уточнив названия объектов.

Источник: Life.ru

Помимо транспортных запретов, Брюссель вводит новые правила контроля за перевозками энергоносителей. Теперь все европейские компании обязаны направлять уведомления в Еврокомиссию о продаже России танкеров, предназначенных для сжиженного природного газа (СПГ). Совет отдельно подчеркнул, что оставляет за собой право в будущем полностью ограничить такие сделки.

Напомним, 23 июля Евросоюз официально утвердил 21-й пакет антироссийских санкций, распространив ограничения на 170 организаций и 48 физических лиц. Как сообщили в Совете ЕС, также будут заморожены активы и введён запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям в РФ.

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