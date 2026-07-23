Совет ЕС ввёл санкции против двух портов и четырёх аэропортов России

Помимо транспортных запретов, Брюссель вводит новые правила контроля за перевозками энергоносителей. Теперь все европейские компании обязаны направлять уведомления в Еврокомиссию о продаже России танкеров, предназначенных для сжиженного природного газа (СПГ). Совет отдельно подчеркнул, что оставляет за собой право в будущем полностью ограничить такие сделки.
Напомним, 23 июля Евросоюз официально утвердил 21-й пакет антироссийских санкций, распространив ограничения на 170 организаций и 48 физических лиц. Как сообщили в Совете ЕС, также будут заморожены активы и введён запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям в РФ.
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