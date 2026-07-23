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МИД Белоруссии предупредил Польшу о готовящемся теракте

В Министерстве иностранных дел Белоруссии сообщили, что польским властям была передана информация о подготовке террористического акта на территории Польши.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из сообщения в Telegram-канале белорусского дипведомства, эти сведения, полученные от правоохранительных органов Белоруссии, были доведены до временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Кшиштофа Ожанна в ходе встречи в МИД. Передача данных осуществлялась в соответствии с договоренностями о сотрудничестве двух стран в сфере борьбы с преступностью.

Согласно информации пресс-службы, белорусская сторона уведомила, что лицо, находящееся в Польше, ранее осужденное в Белоруссии по нескольким статьям Уголовного кодекса и недавно лишенное польскими властями дополнительной защиты и права на проживание, может быть причастно к подготовке теракта. Утверждается, что основной целью этого лица могут стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки, имеющей белорусское гражданство. В МИД Белоруссии полагают, что возможным мотивом является месть за недостаточные усилия по сохранению за данным лицом соответствующего статуса в Польше.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве добавили, что при необходимости и по мере поступления дополнительные сведения по данному вопросу будут направляться по каналам взаимодействия между компетентными органами двух стран.

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