МИД Белоруссии предупредил Польшу о готовящемся теракте

Согласно информации пресс-службы, белорусская сторона уведомила, что лицо, находящееся в Польше, ранее осужденное в Белоруссии по нескольким статьям Уголовного кодекса и недавно лишенное польскими властями дополнительной защиты и права на проживание, может быть причастно к подготовке теракта. Утверждается, что основной целью этого лица могут стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки, имеющей белорусское гражданство. В МИД Белоруссии полагают, что возможным мотивом является месть за недостаточные усилия по сохранению за данным лицом соответствующего статуса в Польше.