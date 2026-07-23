Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске потушили

Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске ликвидирован, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Источник: РБК

Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске ликвидирован, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске потушен. Благодарю наших огнеборцев за героизм, стойкость и огромную работу, которую они провели», — написал он в «Максе».

В ночь на 22 июля логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атакам БПЛА, после чего там начались пожары. Сотрудников эвакуировали. По словам Владимирова, в Невинномысске пострадали пять человек.

После атаки БПЛА на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске СК возбудил уголовное дело о террористическом акте.

После начала пожара на логистическом комплексе в зоне горения в Невинномысске ввели локальный режим ЧС.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше