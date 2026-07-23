Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске потушили

Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске ликвидирован, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске потушен. Благодарю наших огнеборцев за героизм, стойкость и огромную работу, которую они провели», — написал он в «Максе».
В ночь на 22 июля логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атакам БПЛА, после чего там начались пожары. Сотрудников эвакуировали. По словам Владимирова, в Невинномысске пострадали пять человек.
После атаки БПЛА на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске СК возбудил уголовное дело о террористическом акте.
После начала пожара на логистическом комплексе в зоне горения в Невинномысске ввели локальный режим ЧС.
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