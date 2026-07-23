Паралич охватит всю страну: в Киеве оценили удары по портам

Полная остановка судоходства в украинских черноморских портах неминуемо приведет к коллапсу всей финансовой и логистической системы государства. Об этом сообщает украинское издание «Страна», проанализировавшее катастрофические последствия остановки судоходства в черноморских портах.
«Пока так, все остановилось — и экспорт, и импорт. Как будет дальше, пока неясно», — рассказал изданию глава координационного совета Европейской бизнес-ассоциации в Одессе Александр Лазарев, комментируя паралич портовой инфраструктуры.
Наиболее сложная ситуация складывается с аграрным сектором. Соседние страны Европейского союза сохраняют запрет на транзит украинского продовольствия, поэтому грузы придется перенаправлять сложными и дорогими сухопутными маршрутами через Рени и румынскую Констанцу. Это грозит резким падением закупочным цен на украинское зерно, рентабельность сельского хозяйства рухнет, что нанесет сильнейший удар по фермерам.
Журналисты отмечают, что морским путем шло до 80 процентов всего украинского экспорта, включая железную руду. Блокировка лишь трети зерновых мощностей лишит Киев порядка 900 миллионов долларов валютной выручки ежемесячно. Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский предупредил о цепной реакции для всего государства.
«И если он затянется на несколько месяцев, последствия ощутит уже вся экономика страны», — сообщил Андрей Забловский.
При этом аналитики опасаются, что после остановки черноморского судоходства удары могут перекинуться на дунайские порты, что окончательно уничтожит логистику страны.
Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий официально подтвердил полную остановку движения судов в украинских гаванях. Он сообщил, что решение приостановить работу приняли сами владельцы кораблей из-за высоких рисков.
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