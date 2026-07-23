Паралич охватит всю страну: в Киеве оценили удары по портам

Наиболее сложная ситуация складывается с аграрным сектором. Соседние страны Европейского союза сохраняют запрет на транзит украинского продовольствия, поэтому грузы придется перенаправлять сложными и дорогими сухопутными маршрутами через Рени и румынскую Констанцу. Это грозит резким падением закупочным цен на украинское зерно, рентабельность сельского хозяйства рухнет, что нанесет сильнейший удар по фермерам.