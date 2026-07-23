Бастрыкин: Наёмники ВСУ бросали гранаты в мирных жителей Курской области

Ранее глава СК заявил, что в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли 633 мирных жителя, ещё 561 человек получили ранения. По его словам, среди раненых значатся 25 несовершеннолетних, однако информацию о числе погибших детей глава ведомства озвучивать не стал. Бастрыкин уточнил, что всего потерпевшими признано и допрошено почти 87,2 тысячи человек.