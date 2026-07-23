Белоруссия предупредила Польшу о подготовке теракта

По данным Минска, к нападению готовится человек, ранее осужденный в Белоруссии по нескольким статьям УК и недавно лишенный польскими властями дополнительной защиты и права на проживание в стране. В МИДе утверждают, что целью предполагаемой атаки могут стать несовершеннолетние дети белорусской активистки, живущей в Польше.