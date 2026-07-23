МИД: Москва будет добиваться адекватной реакции ООН на преступления ВСУ

Яна Лантратова, в свою очередь, готовит пакет документов для отправки в ООН и Международный комитет Красного Креста. Эти материалы касаются ситуации, сложившейся в городе Дружковка, где местные правоохранители препятствуют выезду пожилой женщины в Россию. Она также отметила, что в интернете уже появились кадры, на которых зафиксированы действия группы «Белые ангелы», занимающейся принудительным вывозом людей.