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МИД: Москва будет добиваться адекватной реакции ООН на преступления ВСУ

В МИД указали на преступления киевского режима против гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона намерена настаивать на том, чтобы руководство Секретариата ООН дало должную оценку действиям украинских боевиков в отношении мирных жителей. Этот вопрос был поднят в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Александра Алимова и уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

На встрече стороны обсудили необходимость более тесного сотрудничества для того, чтобы международные структуры оперативно реагировали на происходящее. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание уделяется преступлениям против гражданской инфраструктуры и простых россиян. По мнению дипломатов, профильные механизмы ООН должны работать активнее в этом направлении.

Яна Лантратова, в свою очередь, готовит пакет документов для отправки в ООН и Международный комитет Красного Креста. Эти материалы касаются ситуации, сложившейся в городе Дружковка, где местные правоохранители препятствуют выезду пожилой женщины в Россию. Она также отметила, что в интернете уже появились кадры, на которых зафиксированы действия группы «Белые ангелы», занимающейся принудительным вывозом людей.

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