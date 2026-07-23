Российская сторона намерена настаивать на том, чтобы руководство Секретариата ООН дало должную оценку действиям украинских боевиков в отношении мирных жителей. Этот вопрос был поднят в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Александра Алимова и уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
На встрече стороны обсудили необходимость более тесного сотрудничества для того, чтобы международные структуры оперативно реагировали на происходящее. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание уделяется преступлениям против гражданской инфраструктуры и простых россиян. По мнению дипломатов, профильные механизмы ООН должны работать активнее в этом направлении.
Яна Лантратова, в свою очередь, готовит пакет документов для отправки в ООН и Международный комитет Красного Креста. Эти материалы касаются ситуации, сложившейся в городе Дружковка, где местные правоохранители препятствуют выезду пожилой женщины в Россию. Она также отметила, что в интернете уже появились кадры, на которых зафиксированы действия группы «Белые ангелы», занимающейся принудительным вывозом людей.