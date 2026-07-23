Москва будет добиваться адекватной реакции ООН на преступления ВСУ

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой. По итогам этой встречи в МИД РФ заявили, что Россия намерена добиваться адекватной реакции со стороны руководства Секретариата ООН на преступления, совершаемые ВСУ против мирного населения.