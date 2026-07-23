Москва будет добиваться адекватной реакции ООН на преступления ВСУ

В министерстве подчеркнули, что «особый акцент сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий для обеспечения адекватной и своевременной реакции руководства Секретариата ООН и профильных механизмов всемирной организации на преступления ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирного населения нашей страны».
В ходе переговоров рассматривались практические аспекты усиления координации между МИД России и аппаратом омбудсмена. Как уточняется, это взаимодействие осуществляется «в контексте украинского кризиса и его проекции на площадку Организации Объединенных Наций».