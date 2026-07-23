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Москва будет добиваться адекватной реакции ООН на преступления ВСУ

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой. По итогам этой встречи в МИД РФ заявили, что Россия намерена добиваться адекватной реакции со стороны руководства Секретариата ООН на преступления, совершаемые ВСУ против мирного населения.

Источник: РИА "Новости"

В министерстве подчеркнули, что «особый акцент сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий для обеспечения адекватной и своевременной реакции руководства Секретариата ООН и профильных механизмов всемирной организации на преступления ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирного населения нашей страны».

В ходе переговоров рассматривались практические аспекты усиления координации между МИД России и аппаратом омбудсмена. Как уточняется, это взаимодействие осуществляется «в контексте украинского кризиса и его проекции на площадку Организации Объединенных Наций».

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