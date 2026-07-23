Пресс-секретарь ООН Дюжаррик отказался комментировать слова Драпатого о Донбассе

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать вопрос о недавнем заявлении нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о «русской нации». Об этом сообщило РИА Новости.
«Мы ознакомились с этим интервью. Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные», — сказал он.
По его словам, независимо от этого, у генсека ООН Антониу Гуттериша есть четкие принципы, основанные на Уставе Всемирной организации, которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации.
Как писал сайт KP.RU, зампред Совфеда Константин Косачев заявил, что пещерная русофобия Драпатого и подобных ему персонажей наряду с отсутствием даже начальных признаков образованности и культуры исчерпывающим образом подтверждают и моральную, и нравственную, и гуманистическую обоснованность СВО.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высказывание нового главкома ВСУ о «русской нации» является ярким проявлением неонацизма Киева, который уже даже не скрывается, и о нем говорится напрямую с высоких трибун.