Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пресс-секретарь ООН Дюжаррик отказался комментировать слова Драпатого о Донбассе

Ранее зампред Совфеда Косачев назвал пещерной русофобией высказывание Драпатого.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать вопрос о недавнем заявлении нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о «русской нации». Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы ознакомились с этим интервью. Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные», — сказал он.

По его словам, независимо от этого, у генсека ООН Антониу Гуттериша есть четкие принципы, основанные на Уставе Всемирной организации, которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации.

Как писал сайт KP.RU, зампред Совфеда Константин Косачев заявил, что пещерная русофобия Драпатого и подобных ему персонажей наряду с отсутствием даже начальных признаков образованности и культуры исчерпывающим образом подтверждают и моральную, и нравственную, и гуманистическую обоснованность СВО.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высказывание нового главкома ВСУ о «русской нации» является ярким проявлением неонацизма Киева, который уже даже не скрывается, и о нем говорится напрямую с высоких трибун.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше