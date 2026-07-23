Пресс-секретарь ООН Дюжаррик отказался комментировать слова Драпатого о Донбассе

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высказывание нового главкома ВСУ о «русской нации» является ярким проявлением неонацизма Киева, который уже даже не скрывается, и о нем говорится напрямую с высоких трибун.