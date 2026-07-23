Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области при обстреле ранен 53-летний мужчина

В селе Песчаное Курской области при ударе получил ранения местный житель, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: РБК

В селе Песчаное Курской области при ударе получил ранения местный житель, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Ранен 53-летний местный житель. У него слепые осколочные ранения ног. Ему оказывается первая помощь, после доставим его в Курскую областную больницу», — говорится в сообщении.

Глава региона обратился к местным жителям с просьбой быть бдительными. «Пожалуйста, не рискуйте собой и соблюдайте все меры безопасности!».- написал Хинштейн.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше