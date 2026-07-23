В Курской области при обстреле ранен 53-летний мужчина

В селе Песчаное Курской области при ударе получил ранения местный житель, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Ранен 53-летний местный житель. У него слепые осколочные ранения ног. Ему оказывается первая помощь, после доставим его в Курскую областную больницу», — говорится в сообщении.
Глава региона обратился к местным жителям с просьбой быть бдительными. «Пожалуйста, не рискуйте собой и соблюдайте все меры безопасности!».- написал Хинштейн.
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