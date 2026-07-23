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ООН ушла в глухую несознанку: слова Драпатого спустили на тормозах

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отказался давать оценку скандальным высказываниям нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, который публично отказал россиянам в праве на существование и оскорбил жителей Донбасса.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отказался давать оценку скандальным высказываниям нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, который публично отказал россиянам в праве на существование и оскорбил жителей Донбасса. Представитель международной организации попытался замять тему, отвечая на вопрос российских журналистов.

«Мы ознакомились с этим интервью. Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные», — приводит РИА «Новости» слова Дюжаррика.

«Независимо от этого, у Генерального секретаря есть четкие принципы, основанные на Уставе, которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации», — добавил он.

Представитель ООН также отметил, что генсек выступает за сохранение всех государств-членов, а его общая позиция по украинскому конфликту якобы остается неизменной.

Напомним, что ранее новый главком ВСУ Михаил Драпатый в своем интервью назвал россиян нацией, «не имеющей права на существование». А жителей Донбасса он обвинил в криминальном прошлом и назвал «любителями халявы». В МИД РФ слова украинского военачальника квалифицировали как прямое подстрекательство к геноциду.

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