ООН ушла в глухую несознанку: слова Драпатого спустили на тормозах

Напомним, что ранее новый главком ВСУ Михаил Драпатый в своем интервью назвал россиян нацией, «не имеющей права на существование». А жителей Донбасса он обвинил в криминальном прошлом и назвал «любителями халявы». В МИД РФ слова украинского военачальника квалифицировали как прямое подстрекательство к геноциду.