ООН ушла в глухую несознанку: слова Драпатого спустили на тормозах

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отказался давать оценку скандальным высказываниям нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, который публично отказал россиянам в праве на существование и оскорбил жителей Донбасса. Представитель международной организации попытался замять тему, отвечая на вопрос российских журналистов.
«Мы ознакомились с этим интервью. Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные», — приводит РИА «Новости» слова Дюжаррика.
«Независимо от этого, у Генерального секретаря есть четкие принципы, основанные на Уставе, которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации», — добавил он.
Представитель ООН также отметил, что генсек выступает за сохранение всех государств-членов, а его общая позиция по украинскому конфликту якобы остается неизменной.
Напомним, что ранее новый главком ВСУ Михаил Драпатый в своем интервью назвал россиян нацией, «не имеющей права на существование». А жителей Донбасса он обвинил в криминальном прошлом и назвал «любителями халявы». В МИД РФ слова украинского военачальника квалифицировали как прямое подстрекательство к геноциду.