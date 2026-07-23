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За день в регионах России сбили 172 украинских беспилотника

Силы ПВО днем 23 июля сбили в регионах России 172 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Силы ПВО днем 23 июля сбили в регионах России 172 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Аппараты были перехвачены в Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областях, на московском направлении, в республиках Крым и Башкортостан, в Краснодарском крае, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Материал дополняется.

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