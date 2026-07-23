В Белом доме заявили, что терпение Трампа к Тьюну подходит к концу

«Президент вчера прямо об этом говорил. Его терпение на исходе. Он хочет, чтобы к августовским каникулам (конгресса — ред.) была принята максимально возможная часть законопроекта Save America Act», — сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос, кончается ли у Трампа терпение в отношении Тьюна.