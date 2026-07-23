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В Белом доме заявили, что терпение Трампа к Тьюну подходит к концу

Белый дом: терпение Трампа к Тьюну подходит к концу.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Терпение президента США Дональда Трампа по отношению к лидеру республиканского большинства в сенате США Джону Тьюну подходит к концу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Президент США ранее призвал всех республиканцев в палате представителей поддержать бюджетную резолюцию, назвав ее важным шагом к принятию бюджета и продвижению законопроекта Save America Act, направленного на ужесточение правил голосования в рамках борьбы Белого дома с нарушениями на выборах.

«Президент вчера прямо об этом говорил. Его терпение на исходе. Он хочет, чтобы к августовским каникулам (конгресса — ред.) была принята максимально возможная часть законопроекта Save America Act», — сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос, кончается ли у Трампа терпение в отношении Тьюна.

Законопроект Save America Act обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах. Инициатива, авторами которой являются республиканцы, призвана исключить из голосования иностранцев и нелегальных мигрантов, которые сейчас во многих штатах могут регистрироваться без предъявления документов.

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