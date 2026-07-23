Истребитель F-15EX впервые ударил бомбами по полигону

По данным Пентагона, в мае 2026 года экипажи 142-го крыла отработали полную процедуру загрузки и сброса боеприпасов — это был первый случай применения оружия строевой частью, а не испытательным подразделением. Ранее аналогичные тесты проводила 85-я эскадрилья испытаний и оценок на авиабазе Эглин во Флориде.