Истребитель F-15EX впервые ударил бомбами по полигону

Американский истребитель F-15EX Eagle II, который изначально создавался как платформа для вооружения класса «воздух-воздух», впервые выполнил бомбометание. Об этом сообщает издание The War Zone.
Самолет, принадлежащий 142-му крылу Военно-воздушных сил Национальной гвардии США, сбросил 36 учебных боеприпасов в ходе десяти вылетов на полигоне Маунтин-Хоум. Экипажи применили 24 бомбы BDU-50 и 12 бомб BDU-56 — все они с удовлетворительным результатом достигли назначенных целей.
Учебные боеприпасы BDU-50/B и BDU-56/B полностью соответствуют по массе и габаритам боевым авиабомбам Mk 82 и Mk 84. Эти изделия могут оснащаться комплектами высокоточного наведения JDAM, превращающими свободнопадающие бомбы в управляемое оружие.
Как отмечает TWZ, новые F-15EX в ударном варианте рассматриваются в качестве замены устаревающему парку истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle. Дополнительные закупки Eagle II, как говорится в материале, могут позволить вывести из эксплуатации как минимум часть старых машин.
По данным Пентагона, в мае 2026 года экипажи 142-го крыла отработали полную процедуру загрузки и сброса боеприпасов — это был первый случай применения оружия строевой частью, а не испытательным подразделением. Ранее аналогичные тесты проводила 85-я эскадрилья испытаний и оценок на авиабазе Эглин во Флориде.
Пилоты, прошедшие девятимесячный курс по тактике бомбометания, разработали ускоренную программу подготовки для остальных летчиков крыла, а специалисты по вооружению перед этим стажировались на F-15E Strike Eagle на авиабазе Неллис в Неваде. Следующий этап — сброс боевых бомб на полигоне Неллис, запланированный на конец августа 2026 года.
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