Партия «Яблоко»: задержан кандидат в депутаты Госдумы и Заксобрания Антон Гендриксон

«Сегодня в Калининграде около 16 часов по местному времени был задержан Антон Гендриксон — кандидат от “Яблока” в депутаты Госдумы и Законодательного Собрания Калининградской области. Он успел сообщить, что его доставили в отдел полиции по Ленинградскому району, а также, что его обвиняют в “демонстрации экстремистской символики” (ст. 20.3 КоАП). Что именно стало поводом для возбуждения административного дела, на данный момент неизвестно. К Антону Гендриксону выехал адвокат», — говорится в сообщении.